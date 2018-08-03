Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в каждом дворе Ижевска в 2019 году

В Удмуртии намерены довести долю отправляемых на переработку отходов до 40%. Об этом сегодня журналистам заявил председатель правительства республики Ярослав Семенов. Региональный оператор по сбору ТКО планирует с 1 января 2019 года установить контейнеры для раздельного сбора мусора в каждом дворе Ижевска и в других населенных пунктах республики.

Как пояснил заместитель директора регоператора — ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин, ранее в Ижевске по 1000 адресам были установлены сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-упаковки, однако это оказалось экономически невыгодно. Новые контейнеры для раздельного сбора мусора, которые уже начал устанавливать регоператор совместно с тремя управляющими компаниями, предназначены для приема пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.

— В дальнейшем приезжает отдельный мусоровоз, забирает мусор из этих контейнеров и отвозит на мусоросортировочный комплекс, а затем отходы отправляются на переработку. Ключевое здесь то, что отходы не будут складываться на тело полигона, т.е. мы соблюдаем экологическую безопасность, и затем перевозятся на заводы, которые перерабатывают в какие-то полезные предметы. На сегодняшний день в Удмуртии развита переработка бумаги и картона, наше предприятие занимается переработкой пластика и полиэтилена. По тому, что не перерабатывается на территории Удмуртии, например тетрапак, мы ведем переговоры с заводами на территории РФ, и это сырье будет отправляться туда, — рассказал Иван Маринин.

По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, активные граждане уже интересуются, как получить контейнер для раздельного сбора мусора для своего двора. Эти заявки собирает общественная организация «Зеленый паровоз», которая затем при участии Минприроды Удмуртии связывается с управляющими компаниями для переговоров.

— Вообще у нас в планах довести до 40% переработку (от всего объема собираемых отходов, — прим. ред.). Это порядка 450 тонн. Эта работа будет вестись по всем муниципальным образованиям, — сообщил Ярослав Семенов.

Он добавил, что к раздельному сбору мусора подключаются и республиканские ведомства — там будут устанавливать контейнеры для сбора батареек.

— С учетом того, что региональный оператор по сбору ТКО приступает к своим обязанностям с 1 января 2019 года, сейчас у нас как раз есть период наработки опыта. Мы будем экспериментировать с внешним видом контейнеров. Все наши переговоры, наш опыт должны привести к тому, что с 1 января на каждой контейнерной площадке Ижевска, других населенных пунктов должен появиться отдельный контейнер под раздельный сбор мусора.

Напомним, ранее сообщалось о планах регоператора в течение августа установить контейнеры для раздельного сбора мусора у 37 домов Ижевска.