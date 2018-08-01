37 контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ижевске в августе

В Ижевске возобновят установку контейнеров для раздельного сбора отходов. В августе они появятся у 37 многоквартирных домов.

Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии — ООО «Спецавтохозяйство».

Совместно с рядом управляющих компаний Ижевска была разработана адресная программа установки контейнеров для перерабатываемых отходов. В дальнейшем они появятся и в других городах Удмуртии. Контейнеры предназначены для отходов из пластика, стекла, металла, полиэтилена и тетрапака.

В экологическом сообществе «Зеленый паровоз» сообщили, что сегодня были установлены первые пять контейнеров для раздельного сбора мусора.

В дальнейшем все содержимое этих контейнеров заберет отдельный мусоровоз и отвезет на мусоросортировочный комплекс, где после окончательной досортировки и прессовки в тюки все вторсырье будет дожидаться отправки на перерабатывающие предприятия Удмуртии.

Напомним, ранее в Ижевске уже были попытки раздельного сбора мусора. В частности, по городу были установлены сетчатые контейнеры для пластиковых бутылок, однако весной их убрали.