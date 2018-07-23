В Татарстане выявили более 18 тысяч тонн некачественного зерна

Филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в Татарстане выявил по итогам первого полугодия 2018 года 18,7 тыс. тонн продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов.



Специалисты лаборатории выявили в том числе 2,2 тыс. тонн продукции, зараженной вредителями хлебных запасов, 8,6 тыс. тонн продукции дефектной по запаху, 7,8 тыс. тонн не соответствующей по другим показателям качества, 90 тонн с превышением показателей по безопасности, говорится в сообщении Минсельхоза РТ.

Отмечается, что всего в лаборатории исследовали более 2,2 тыс. проб зерна и продуктов его переработки общей массой 318,5 тыс. тонн. Специалисты выдали 1,7 тыс. сертификатов соответствия на объем 201,3 тыс. тонн и 37 сертификатов качества международного образца.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит на строительство завода по глубокой переработке зерна 22 млрд рублей.