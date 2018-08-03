Боян Йокич: «Для нас выход в следующую стадию турнира — серьезное событие»

Гол Бояна Йокича вывел «Уфу» в третий квалификационный раунд Лиги Европы после сражения со словенским «Домжале». Словенский защитник уфимцев прокомментировал этот успех:



«Я знал, что нам надо забивать гол. «Домжале» всегда действует максимально агрессивно, они доказали это в матче в России. У нашей команды не было опыта выступлений в еврокубках, поэтому пришлось нелегко. К счастью, мы смогли одержать победу. Для нашего клуба выход в следующую стадию турнира — серьезное событие.

Мы хотим продолжать выступление в Лиге Европы как можно дольше. Будет непросто, но надо попробовать пробиться в плей-офф турнира. Нас ждут важные матчи в национальном чемпионате, поэтому играть на два фронта будет нелегко. Мы постараемся проявить себя с лучшей стороны. Российская лига прогрессирует, в нее вкладываются серьезные деньги. Мы постараемся показать свой класс как в российском чемпионате, так и в еврокубках.

«Домжале» доказали свой статус отменной команды. Мне их жаль, но это футбол», — приводит слова Йокича Siol.net.