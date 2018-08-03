Во Франции начнут штрафовать на €750 за непристойное поведение в отношении женщин

Парламент Франции одобрил введение штрафов за непристойное поведение по отношению к женщинам в стране. Об этом сообщила государственный секретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа.

По ее словам, за домогательства на улице, в том числе устные, будет назначаться штраф от €90 до €750, пишет ТАСС.



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