«ВКонтакте» вынесла предупреждения пабликам с комментариями, оскорбляющими российских девушек

Крупнейшая в России социальная сеть «ВКонтакте» предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети.

В том числе потребовали ужесточить модерацию комментариев и не пропускать в Сеть комментарии, оскорбляющие российских девушек, сообщают «Ведомости».

Само сообщество появилось вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Поводом для его создания послужило видео, где российская девушка вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски). Кроме того, в паблике выкладывают видео и истории о неподобающем поведении россиянок.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала россиянок России не вступать в интимные связи с иностранцами во время проведения ЧМ-2018.