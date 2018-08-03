ФК «Уфа» помог оторваться от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Накануне «Уфа» по сумме двух матчей одолела словенский «Домжале» — 0:0 и 1:1.



Выход «Уфы» в 3-й отборочный раунд Лиги Европы позволил увеличить количество очков в рейтинге российских клубов до 44,466, сообщает Sport24.ru.

Единственный португальский клуб «Риу Аве» не смог пройти польскую «Ягеллонию» во втором квалификационном раунд Лиги Европы. У Португалии на данный момент в активе 38,232 очка.

Несмотря на отрыв от Португалии Россия пока не смогла приблизиться к Франции, которая идет на пятом месте в таблице. Во втором квалификационном раунде ЛЕ «Бордо» прошел латвийский «Вентспилс», что позволило французам набрать 50,248.