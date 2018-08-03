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В военных вузах РФ начнут готовить специалистов по робототехнике

09:15, 03.08.2018
В военных вузах РФ начнут готовить специалистов по робототехнике
Фото: pixabay.com

В военных вузах России появится новое направление подготовки офицеров — «Робототехника военного и специального назначения».

Как передают «Известия», формирование федерального государственного образовательного стандарта завершено.

Курсанты смогут учиться по десяти направлениям пять лет и получат квалификацию «инженер». Список учебных заведений с приёмом на данную специальность будет определён в ближайшие месяцы. Подготовку студентов планируется начать с 1 сентября 2019 года.

Ранее в Минтруде сообщили, что развитие роботизации и автоматизация труда могут стать причиной сокращения рабочей недели до двух дней.

ОбществоОбразование
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