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Топилин допустил сокращение рабочей недели до двух дней из-за роботизации

15:31, 04.07.2018 1
Топилин допустил сокращение рабочей недели до двух дней из-за роботизации
Фото: government.ru

Развитие роботизации и автоматизация труда могут стать причиной сокращения рабочей недели до двух дней. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы просто будем меньше работать — четыре дня или, допустим, два дня», — сказал Топилин.

При этом глава Минтруда РФ не считает, что развитие роботизации приведет к потере рабочих мест, передает «РИА Новости».

Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМ, более 60% работающих россиян высказались против роботизации рабочих мест. Наиболее категорично в отношении роботизации настроены молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:45
    Зачем нужна роботизация? Скоро будет столько "скрытых" пенсионеров, всем нужна будет работа.. Как-то не вяжется это предсказание с повышением пенсионного возраста.
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