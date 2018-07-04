Топилин допустил сокращение рабочей недели до двух дней из-за роботизации

Развитие роботизации и автоматизация труда могут стать причиной сокращения рабочей недели до двух дней. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Максим Топилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы просто будем меньше работать — четыре дня или, допустим, два дня», — сказал Топилин.

При этом глава Минтруда РФ не считает, что развитие роботизации приведет к потере рабочих мест, передает «РИА Новости».

Отметим, что, согласно опросу ВЦИОМ, более 60% работающих россиян высказались против роботизации рабочих мест. Наиболее категорично в отношении роботизации настроены молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.