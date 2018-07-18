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Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей — АТОР

14:37, 18.07.2018
Россия заработала на ЧМ-2018 более 850 млрд рублей — АТОР
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Чемпионат мира по футболу 2018 года принес российскому бюджету более 850 млрд руб. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Наш чемпионат — самый дорогой по организации. Он принес России более 850 млрд руб., что составляет около 1% ВВП. Исходя из сумм, мы почти полностью перекрыли затраты на проведение мундиаля»,— приводит ее слова «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что вклад туристов в экономику РФ во время ЧМ-2018 составил более 120 млрд рублей.

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