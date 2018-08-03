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«Уфа» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы

05:57, 03.08.2018
«Уфа» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» сыграла вничью со словенским «Домжале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующий этап турнира. Игра в Словении закончилась со счетом 1:1.

У уфимцев отличился Боян Йокич (87). В составе хозяев поля забил Ловро Бизяк (50).

Напомним, что первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

В третьем квалификационном раунде «Уфа» сыграет с люксембургским «Прогресом».

СпортФутбол Башкортостан
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