«Уфа» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы

«Уфа» сыграла вничью со словенским «Домжале» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующий этап турнира. Игра в Словении закончилась со счетом 1:1.

У уфимцев отличился Боян Йокич (87). В составе хозяев поля забил Ловро Бизяк (50).

Напомним, что первый матч между командами завершился нулевой ничьей.

В третьем квалификационном раунде «Уфа» сыграет с люксембургским «Прогресом».