«Уфа» сыграла вничью с «Домжале»

«Уфа» сыграла вничью с словенским «Домжале». Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы закончился со счетом 0:0. Отметим, что «Уфа» впервые в своей истории выступает в еврокубках.

Игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник. Ответная встреча состоится 2 августа в Словении.



Победитель этой пары встретится в следующем раунде Лиги Европы встретится с венгерским «Гонведом» или люксембургским «Прогресс Нидеркорн».