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«Уфа» сыграла вничью с «Домжале»

19:51, 26.07.2018
«Уфа» сыграла вничью с «Домжале»
Фото: fcufa.pro

«Уфа» сыграла вничью с словенским «Домжале». Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы закончился со счетом 0:0. Отметим, что «Уфа» впервые в своей истории выступает в еврокубках.

Игра прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник. Ответная встреча состоится 2 августа в Словении.

Победитель этой пары встретится в следующем раунде Лиги Европы встретится с венгерским «Гонведом» или люксембургским «Прогресс Нидеркорн».

СпортФутбол Башкортостан
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