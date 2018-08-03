Минстрой РФ разработал методику определения IQ городов России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разработало предварительную методику для определения уровня IQ города.

«Алгоритм присвоения индекса будет индивидуальным для каждого города. Принцип похож на нейронные сети, когда с каждой оценкой вес конкретного показателя для конкретного города будет настраиваться», — рассказал замминистра Андрей Чибис.

Муниципалитеты планируется поделить на типы, для каждого из которых станут приоритетными определенные критерии. Их планируется ввести с 1 июля 2019 года, сообщают «Известия»

Ранее Казань вошла в топ-3 «Умных городов» России.