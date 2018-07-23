Казань вошла в топ-3 «Умных городов» России

Казань заняла третье место из 15 городов-миллионников в рейтинге «Умных городов» России. Столица Татарстана уступила Москве и Санкт-Петербургу.



Рейтинг составили специалисты Национального исследовательского института технологий и связи. Отмечается, что эксперты учитывали 26 показателей, среди которых экономика, управление, жители, технологии, среда, инфраструктура и финансы.

В пятерку городов-лидеров также вошли Екатеринбург и Красноярск. Кроме того, эксперты причислили Казань к эффективно развивающимся городам.

«Города, в которых технологии заметно развиваются относительно возможностей бюджета — Казань и Екатеринбург. Не всегда развитие «умного города» определяется только возможностями бюджета», — говорится в исследовании.

Среди развивающихся городов ПФО — Самара, Пермь и Уфа.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в тройку городов-лидеров для ностальгического туризма по итогам чемпионата мира по футболу — 2018, опередив Москву.