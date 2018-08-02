Венесуэла либерализует рынок валюты

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере. Это фактически означает либерализацию рынка валюты.



«Этот закон может остановить катастрофу в экономике и сделать так, чтобы все генерируемые инвестиции направлялись на социальные программы, которые исполняет боливарианское правительство. Все доллары, которые получает государство, должны идти на социальные инвестиции», – приводит «РИА Новости» слова председателя парламента Диосдадо Кабельо.

Закон действовал в Венесуэле не первый год, а с 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства. В итоге это привело к установлению курса «черного рынка», который в десятки раз отличается от официального обменного курса.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в этом году достигнет 1 000 000%, а реальный ВВП сократится примерно на 18% в 2018 году.