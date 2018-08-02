Туристы «Интрэвел Столешники» потребовали 36 миллионов рублей

Клиенты компании «Интрэвел Столешники» подали в страховые компании 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров. Общая сумма требуемых компенсаций по этим заявлениям — 36 млн рублей.



Ответственность туроператора застрахована в четырех страховых компаниях на общую сумму 80 млн рублей: «Армеец» — на 20 млн рублей, «Инвестстрах» — на 30 млн, «Экип» — на 10 млн и «Якорь» — на 20 млн рублей, передает «РИА Новости».

Эксперты напоминают, что у «Инвестстраха» в апреле этого года была отозвана лицензия, вряд ли эта компания будет производить выплаты.

Ранее стало известно, что туроператор «Интрэвел Столешники» прекращает свою деятельность.