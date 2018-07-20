Туроператор «Интрэвел Столешники» прекращает свою деятельность

Туроператор «Интрэвел Столешники» прекращает свою деятельность. Об этом сообщил глава компании Евгений Юрьев.

«Мы вынуждены принять самое сложное решение за долгое время нашей работы… мы уже почти два месяца старались привлекать инвестиции, договариваться с партнерами, но найти выход из сложившейся ситуации, увы, мы не смогли», — говорится в его заявлении на сайте туроператора.

По его словам, прекращение деятельности туроператора не скажется на отдыхе туристов.

«На данный момент, все туристы, которые находятся на отдыхе, имеют обратные билеты, их проживание полностью оплачено, более того, многие туристы смогут улететь на отдых в ближайшие дни, все остальные смогут воспользоваться нашими страховыми суммами», — отметил Юрьев.

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