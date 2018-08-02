Билеты на поезда-лоукостеры будут стоить на 10 процентов ниже обычных

Цены на железнодорожные билеты в лоукост-сегменте будут более чем на 10 процентов ниже, чем на билеты в аналогичные вагоны с кондиционерами и биотуалетами.



«Плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ с истекающим сроком службы, не оборудованные системами кондиционирования и биотуалетами, будут выделены в отдельный сегмент с низким ценовым предложением», — передает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФПК Петра Иванова.

При этом предполагается дальнейшее снижение цены. Уже сейчас цена билетов в данном сегменте на 510% ниже цен на места в аналогичных вагонах с кондиционерами и биотуалетами.

Пилотные направления для запуска лоукост-сегмента будут выбраны на основании изучения спроса, добавили в ФПК.