В Комитет РТ по охране памятников может войти Светлана Персова

Помощник президента РТ Олеся Балтусова прокомментировала «Реальному времени», кто может войти в состав недавно созданного Комитета.

— В число сотрудников Комитета должны войти действующие сотрудники Министерства культуры, включая заместителя министра Светлану Глебовну Персову, начальника отдела контроля и государственной охраны ОКН (объекты культурного наследия, — прим. ред.) Альберта Саляхова и его сотрудников и остальных. Это объясняется просто: кадрами в нашей отрасли разбрасываться нельзя, их ничтожно мало, и все они специалисты в области сохранения наследия, с широким кругозором и большой культурной платформой. За прошедшие 7 лет этот коллектив во главе со Светланой Глебовной вывел казанскую школу реставрации на новый, очень достойный уровень. Теперь его нельзя уронить, и новый начальник Комитета это хорошо понимает, сейчас он как раз формирует новую команду, — пояснила Олеся Балтусова.

В свою очередь заместитель министра культуры РТ Светлана Персова не подтвердила и не опровергла информацию.

— Пока нет информации, все кадровые вопросы в стадии формирования. Лучше дождаться утверждения штата, которое должно произойти в течение месяца, — ответила она.

Напомним, 1 августа вышло положение о Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.