Комитет по охране объектов культурного наследия РТ потеснит Минкульт
Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана разместится в здании Министерства культуры РТ по ул. Пушкина, 66/33. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Отмечается, что является преемником Минкульта «по обязательствам в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны» памятников истории и архитектуры. .
«Установить предельную численность работников Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия в количестве 23 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 541,5 тыс. рублей, в том числе финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан в количестве 18 единиц с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 438,5 тыс. рублей», — говорится в документе.
Ранее президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о создании комитета по охране объектов культурного наследия. Председателем комитета был назначен Иван Гущин. Он, согласно подписанному Песошиным документу, будет иметь двух заместителей.ОбществоВласть Татарстан
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