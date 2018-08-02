Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины

Российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за Украину на международных соревнованиях. Об этом рассказал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.



По его словам, изначально спортсменки хотели выступать под флагом Белоруссии, однако «там что-то не сложилось», и биатлонистки обратились к Брынзаку, сообщает сайт «Украинский биатлон».

Функционер также добавил, что россиянки продолжат тренироваться под руководством Ильи Лопухова, который также переедет на Украину.

Спортсменки уже приняли участие в первых стартах юниорского чемпионата Украины. Бех выиграла спринт, Рассказова пришла к финишу четвертой, а Москаленко — 11-й.



Как считает двукратный олимпийский чемпион по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков, биатлонистки решили выступать за сборную Украины из-за высокой конкуренции в российской команде, передают «Известия».

Ранее IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России. Вопрос полного восстановления российской организации рассмотрят в сентябре.