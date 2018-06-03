IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России (СБР), который является временным членом IBU.

Такое решение было принято на заседании исполкома IBU 3 июня.

«К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки», — цитирует «РИА Новости» первого вице-президента IBU, члена правления СБР Виктора Майгурова.

Сообщается, что вопрос полного восстановления российской организации перенесли на сентябрь.

Напомним, исполком IBU понизил статус СБР до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов в декабре 2017 года.

