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IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

19:34, 03.06.2018
IBU отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России
Фото: mil.ru

Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе решение об ограничении в правах Союза биатлонистов России (СБР), который является временным членом IBU.

Такое решение было принято на заседании исполкома IBU 3 июня.

«К сожалению, нам не удалось этот вопрос решить с первой попытки», — цитирует «РИА Новости» первого вице-президента IBU, члена правления СБР Виктора Майгурова.

Сообщается, что вопрос полного восстановления российской организации перенесли на сентябрь.

Напомним, исполком IBU понизил статус СБР до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов в декабре 2017 года.

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