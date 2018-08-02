«Ак Барс» отправился на первый предсезонный турнир в Сочи

Хоккейный клуб «Ак Барс» вылетел на первый предсезонный турнир в Сочи. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.

В составе «барсов» на турнир отправились 29 игроков.

Вратари: Акмурзин, Гарипов и Шарыченков; защитники: Абросимов, Батыршин, Курашов, Манухов, Марин, Марков, Педан, Цуканов и Яруллин; нападающие: Азеведо, Бурмистров, Воеводин, Галиев, Глухов, Зарипов, Кара, Клинкхаммер, Ландер, Лукоянов, Малыхин, Падакин, Попов, Потапов, Свитов, Секач и Ткачев.



Предсезонный турнир Sochi Hockey Open пройдет в Сочи с 3 по 8 августа. Кроме «Ак Барса», в нем также примут участие питерский СКА, «Сочи», ярославский «Локомотив», китайский «Куньлунь», а также олимпийская сборная России.



Напомним, что накануне «Ак Барс» в рамках благотворительной акции сыграл контрольный матч с альметьевским «Нефтяником».