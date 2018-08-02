Неизвестный самолет почти столкнулся с российским лайнером над Черным морем

Неизвестный самолет накануне едва не столкнулся с с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем.

Инцидент произошел с самолетом A-330 авиакомпании IFly. На его борту из Антальи в Москву летели российские туристы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в туристической отрасли.



По словам собеседника агентства, самолетам удалось благополучно разойтись благодаря тому, что сработала сигнализация об опасном сближении и пилоты смогли изменить высоту.

«Однако выйти на связь с виновником инцидента не удалось. Опознавательных сигналов он не подавал и не реагировал на радиозапросы», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что российский истребитель совершил опасное сближение с американским военным самолетом над Балтикой.