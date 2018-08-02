АГК-2 утвердила проектную документацию мусоросжигательного завода в Казани

Компания АГК-2 утвердила проект экологической оценки воздействия строительства мусоросжигательного завода в РТ на окружающую среду. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе организации.

Всего по итогам работы общественной приемной, проведения общественных слушаний и сбора предложений и замечаний в адрес компании было составлено 911 обращений, в том числе от жителей Зеленодольска, Осиново, Ремплера, Новой Туры и т. д.

«Во многих обращениях авторами проведен анализ содержания проектной документации и представлены предложения к содержанию материалов ОВОС, а именно: учесть в проектной документации возможность включения в систему мониторинга выбросов мелкодисперсной пыли, рассмотреть вариант очистки дымовых газов методом плазменной деструкции, обеспечить транслирование результатов мониторинга в республиканских СМИ, предусмотреть замеры концентрации фуранов и диоксинов в выбросах 4 раза в год», — говорится в сообщении АГК.



Теперь проектная документация пройдет государственно-экологическую экспертизу, а затем будет направлена в Главгосэкспертизу.

Ранее сообщалось, что землю в казанском поселке Осиново, где планируется строительство мусоросжигательного завода, перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную. Такое решение депутаты приняли на «открытых» слушаниях, куда не пустили жителей Осиново. Активисты считают такие слушания незаконными.