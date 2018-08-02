Заключенные забайкальской ИК заявили об избиении охранниками после поражения сборной России от хорватов

Заключенные исправительной колонии в Забайкалье обвинили охранников в избиении после поражения сборной России по футболу от команды Хорватии. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на юриста Анастасию Коптееву и адвоката Алану Семигузову.

По словам заключенных, от охранников пахло перегаром и они были расстроены поражением сборной. Также они применяли электрошокеры, избивали и пустили слезоточивый газ. В издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН.

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — говорится в акте опроса одного из заключенных.



Адвокаты пострадавшей стороны встретились с заключенными еще 11 июля и подали соответствующие заявления в Следственный комитет. Но ответа на них юристы все еще не получили.



