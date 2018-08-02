Десантники в День ВДВ пройдутся маршем по Баумана в Казани

Десантники в День воздушно-десантных войск сегодня, 2 августа, проведут марш на улице Баумана. Он начнется в 19.00.

Также сегодня запланировано проведение праздничного концерта в парке им. Горького, шествие и возложение цветов к могиле афганца-десантника на Арском кладбище и возложение цветов к Вечному огню в парке Победы, говорится в группе Союза десантников Казани в «ВКонтакте».

После марша по Баумана десантники возложат цветы на аллее Славы за памятником Муллануру Вахитову.

Ранее Минобороны рассекретило документы о создании и становлении ВДВ.