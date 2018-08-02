В России удвоят экологические сборы с компаний и направят на строительство МСЗ — Минприроды

Экологические сборы с компаний увеличатся с 2019 года в два раза, при этом средства будут направлены на создание мусороперерабатывающих заводов в регионах. Об этом заявил глава Минпироды России Дмитрий Кобылкин.



«В министерстве намерены удвоить собираемость экосбора в 2019 году, в целом планируется, что с 2017 по 2024 год будет собрано 15 млрд рублей для создания 200 современных объектов по сортировке, обработке и утилизации отходов», — приводит пресс-служба ведомства слова Кобылкина.

Отмечается, что в 2019 году на средства экологического сбора планируется создать 39 объектов в 22 субъектах РФ.



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