«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 5:3
Казанский «Ак Барс» в благотворительной встрече в Альметьевске переиграл «Нефтяник».
Матч закончился со счетом 5:3 (2:3, 1:1, 0:1). В составе казанского клуба шайбы забили Андрей Марков, Рафаэль Батыршин, Данис Зарипов, Станислав Галиев и Джастин Азеведу. В «Нефтянике» голы реализовали Умед Гильманов, Михаил Мокин и Ярослав Альшевский.
Ранее сообщалось, что в сезоне 2018/2019 ширина домашней площадки «Ак Барса» на « Татнефть Арене» будет уменьшена с 30 до 28 метров.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым