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«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 5:3

20:31, 01.08.2018
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» со счетом 5:3
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в благотворительной встрече в Альметьевске переиграл «Нефтяник».

Матч закончился со счетом 5:3 (2:3, 1:1, 0:1). В составе казанского клуба шайбы забили Андрей Марков, Рафаэль Батыршин, Данис Зарипов, Станислав Галиев и Джастин Азеведу. В «Нефтянике» голы реализовали Умед Гильманов, Михаил Мокин и Ярослав Альшевский.

Ранее сообщалось, что в сезоне 2018/2019 ширина домашней площадки «Ак Барса» на « Татнефть Арене» будет уменьшена с 30 до 28 метров.

СпортХоккей Татарстан
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