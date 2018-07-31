«Ак Барс» изменил размеры площадки «Татнефть Арены» на финские

В сезоне 2018/2019 ширина домашней площадки «Ак Барса» на « Татнефть Арене» будет уменьшена с 30 до 28 метров. Об этом на своем сайте сообщил казанский клуб.

По правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами. Финский размер льда — средний вариант шириной 28 метров — позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов, говорится в сообщении.

Освободившееся место у бортов в клубе планируют использовать для размещения дополнительного ряда мест повышенной комфортности.

— Мы надеемся, игра станет более зрелищной. Это интересный опыт и для нас, и для болельщиков, — прокомментировал метаморфозы домашней площадки главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Напомним, что перед началом сезона 2015/2016 на «Татнефть Арене» были обновлены борта и стекла.

Раннее на финский размер площадки перешел и другой татарстанский клуб, выступающий в КХЛ, — нижнекамский «Нефтехимик».