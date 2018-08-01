Итоги дня: самая дорогая дорога России, ГЖФ и «Салават купере» и новый клуб Рыжикова

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за 1 августа.

Сегодня стало известно, что Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой будет стоить 1,2 трлн рублей. Если ее построят, она станет самой дорогой в России. Однако Минтранс России считает «нецелесообразным» этот проект, который, по его оценкам, потребует 1,6 трлн рублей.

Директор Госжилфонда при президенте РТ Талгат Абдуллин пообещал, что убытки будущим жильцам 11-го квартала в «Салават купере», которые они понесли из-за затянувшейся стройки, будут возмещены.

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков подписал контракт с клубом «Крылья Советов». Самарцы получат вратаря бесплатно, так как он по итогам прошлого сезона не стал продлевать контракт с «Рубином» и стал свободным агентом.



Кредиторы ООО КБ «Камский горизонт» требуют от банка свыше 1 миллиарда рублей, из них 382 млн рублей включены в реестр требований. Сейчас «Камский горизонт» выплатил 58,5 млн рублей.

Между тем сегодня Верховный суд РТ удовлетворил кассацию по иску АСВ об отмене зачета депозита ПСО «Казань» в качестве оплаты потребительского кредита Равиля Зиганшина в «Татфондбанке». Речь идет о кредите на 7 млн евро, который был оформлен в тот же день, что и открыт депозит в банке.