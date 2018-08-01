Минтранс РФ счел нецелесообразным реконструкцию дороги Джубга — Сочи за 1,6 трлн рублей

Минтранс России считает нецелесообразным проект реконструкции автодороги Джубга — Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По оценке министерства, его реализация в нынешних ценах обойдется минимум в 1,6 трлн рублей.

«Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны», — пояснили в Минтрансе РФ.



Ранее «Ведомости» сообщали, что Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи стоимостью 1,2 трлн рублей. В случае его реализации дорога стала бы самой дорогой в России.