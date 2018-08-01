Сергей Рыжиков подписал контракт с «Крыльями Советов»

Как стало известно «Реальному времени», экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков подписал контракт с клубом «Крылья Советов». Игрок достанется самарцам бесплатно.

За «Крылья Советов» вратарь будет выступать под первым номером.

Сергей Рыжиков на протяжении 10 последних лет выступал за казанский «Рубин». Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По завершении прошлого сезона Рыжиков не продлил контракт с «Рубином» и стал свободным агентом. Клуб организовал для него прощальный матч, на котором игрок заверил о продолжении своей игровой карьеры.