В России собираются построить самую дорогую трассу в стране за 1,2 трлн рублей — СМИ

Росавтодор разработал концепцию развития трассы Джубга — Сочи, реализация которой будет стоить 1,2 трлн рублей. Если ее все-таки построят, данная автодорога станет самой дорогой в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.



Предполагается, что трассу построят на месте серпантина. Она будет четырехполосной — по две полосы в каждую сторону. Длина составит примерно 119,5 км, а расчетная скорость — 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что дорогу около Лебяжьего озера в Казани отремонтируют за 94,5 млн рублей.