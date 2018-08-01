ПФР: максимальная прибавка к выплатам работающих пенсионеров составит 236 рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) сделал перерасчет пенсий пенсионерам, которые работали в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе ПФР.

«Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля», — приводит сообщение ПФР «Интерфакс».

На проведение перерасчета страховых пенсий из бюджета Пенсионного фонда России в 2018 году направят 10,7 млрд рублей.

Перерасчет происходит каждый год потому, что работающие пенсионеры продолжают получать зарплату, а с нее работодатель продолжает направлять отчисления в ПФР. В отличие от индексации, при перерасчете размер выплат увеличивается индивидуально и зависит от зарплаты работника.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура, а также будет предложен механизм по обелению серых заработных плат.