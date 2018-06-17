Голикова заявила об изменении инфраструктуры пенсионных накоплений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для пенсионных накоплений будет создана новая инфраструктура.

«Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — сказала вице-премьер в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ.

По словам Голиковой, с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста, будут бороться.



Также она сообщила, что правительство планирует предложить механизм по обелению «серых» заработных плат.