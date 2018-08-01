Выручка «Нижнекамскнефтехима» в первом полугодии 2018 года превысила 87,5 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

С января по июнь 2018 года выручка «Нижнекамскнефтехима» от реализации продукции превысила 87,5 млрд рублей. Это на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост производства товара в сопоставимых ценах составил 101%. Предприятие увеличило выпуск практически всей основной товарной продукции. За полгода с конвейеров сошло 1 275 тыс. тонн продукции, что на 55 тыс. тон больше, чем было годом ранее. Объемы каучуков увеличились на 2 тыс. тонн и составили 358 тыс. тонн, сообщается на сайте предприятия.