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Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по связанным со взятками преступлениям

17:41, 01.08.2018 1
Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по связанным со взятками преступлениям
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстан и Башкирия оказались среди регионов с наибольшим числом преступлений, связанных с получением взяток. Об этом сообщается на сайте правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Согласно статистике, число злоупотреблений должностными полномочиями в Татарстане составляет 74. Впереди только Башкортостан (148) и Краснодарский край (87).

В целом по итогам шести месяцев 2018 года число таких преступлений в России выросло на 8% по сравнению с январем — июлем 2017 года. При этом количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,2%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в РТ количество преступлений, связанных с дачей взятки, снизилось в пять раз.

АналитикаПроисшествия БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:15
    вранье все это. просто идет атака в благополучные регионы России . Москва боиться сильных регионов. Хамитов и Минниханов говорят правду вот и сми всякими способыми хотять очернить их, по приказы Москвы.
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