Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по связанным со взятками преступлениям

Татарстан и Башкирия оказались среди регионов с наибольшим числом преступлений, связанных с получением взяток. Об этом сообщается на сайте правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Согласно статистике, число злоупотреблений должностными полномочиями в Татарстане составляет 74. Впереди только Башкортостан (148) и Краснодарский край (87).

В целом по итогам шести месяцев 2018 года число таких преступлений в России выросло на 8% по сравнению с январем — июлем 2017 года. При этом количество зарегистрированных преступлений, связанных с получением взяток, выросло на 11,2%.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в РТ количество преступлений, связанных с дачей взятки, снизилось в пять раз.