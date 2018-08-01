МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 2 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с 13 до 22 часов 2 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 2 августа на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Сегодня на территории Республики Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков в регионе не ожидается. Максимальная температура днем по республике составит от +23°С до +28°С.