По делу о мошенничестве в ФПП РТ арестован бизнесмен Александр Стефатов

По делу о мошенничестве в Фонде поддержки предпринимательства (ФПП) РТ еще в начале июля был арестован соучредитель казанского ООО «Строительство и консалтинг» Александр Стефатов.

По данным источников «Реального времени», суд арестовал и около 1 млн рублей, которые нашли у предпринимателя.

По данным следствия, не менее 9 млн рублей из фонда были направлены фиктивным «погорельцам» банков.

Возглавляющий попечительский совет фонда замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин рассказал, что ничего не слышал об уголовном деле и ситуации с выдачей поддержки.

Прежний гендиректор фонда Андрей Афонин, входящий в команду Артема Здунова в правительстве Дагестана, также отказался комментировать историю с ушедшими из ФПП РТ деньгами.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».