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Полиция Нижнего Новгорода подтвердила смерть журналиста ИД «Аргументы и факты»

13:16, 01.08.2018
Полиция Нижнего Новгорода подтвердила смерть журналиста ИД «Аргументы и факты»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полиция Нижнего Новгорода официально подтвердила, что найденное накануне тело принадлежит корреспонденту издательского дома «Аргументы и факты» Сергею Грачеву.

«Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший — именно наш коллега Сергей Грачев. Он опознан», — написал в Facebook шеф-редактор интернет-службы издания Владимир Шушкин.

Он отметил, что подробности произошедшего до сих пор неизвестны.

Напомним, что Грачев пропал на позапрошлой неделе в Нижнем Новгороде. Он приехал в город на кинофестиваль «Горький fest». Последний раз журналиста видели 21 июля. Он вышел из гостиницы «Шератон», и с тех пор корреспондента никто не видел. Тело Грачева нашли 31 июля.

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