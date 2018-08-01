Полиция Нижнего Новгорода подтвердила смерть журналиста ИД «Аргументы и факты»

Полиция Нижнего Новгорода официально подтвердила, что найденное накануне тело принадлежит корреспонденту издательского дома «Аргументы и факты» Сергею Грачеву.

«Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший — именно наш коллега Сергей Грачев. Он опознан», — написал в Facebook шеф-редактор интернет-службы издания Владимир Шушкин.

Он отметил, что подробности произошедшего до сих пор неизвестны.

Напомним, что Грачев пропал на позапрошлой неделе в Нижнем Новгороде. Он приехал в город на кинофестиваль «Горький fest». Последний раз журналиста видели 21 июля. Он вышел из гостиницы «Шератон», и с тех пор корреспондента никто не видел. Тело Грачева нашли 31 июля.