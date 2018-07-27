В Нижнем Новгороде пропал корреспондент ИД «Аргументы и факты»

Издательский дом «Аргументы и факты» сообщил о пропаже своего журналиста Сергея Грачева. Корреспондент исчез во время командировки в Нижний Новгород.

«Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» в субботу, 21 июля. После этого Грачев на связь не выходил и его никто не видел, телефон отключен», — говорится в сообщении газеты.

По данным «РИА Новости», Грачев приехал в Нижний Новгород в командировку на фестиваль российского кино «Горький fest».

К поискам журналиста уже подключились активисты поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Напомним, что на этой неделе в Нижнем Новгороде был убит журналист местной телекомпании Денис Суворов. При этом следствие не считает, что причиной убийства стала профессиональная деятельность жертвы.