Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «АиФ» найден мертвым
Корреспондента издательного дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, пропавшего в Нижнем Новгороде, нашли мертвым.
«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы «Рысь».
При этом на данный момент «АиФ» не располагает официальным подтверждением или подробностями случившегося.
Ранее в ИД «Аргументы и факты» сообщили о пропаже Сергея Грачева. Корреспондент исчез во время командировки в Нижний Новгород на фестиваль российского кино «Горький fest».
Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Новгороде был убит журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Он умер от удара камнем по голове.Происшествия
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