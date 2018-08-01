Пропавший в Нижнем Новгороде журналист «АиФ» найден мертвым

Корреспондента издательного дома «Аргументы и факты» Сергея Грачева, пропавшего в Нижнем Новгороде, нашли мертвым.



«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении поисково-спасательной группы «Рысь».

При этом на данный момент «АиФ» не располагает официальным подтверждением или подробностями случившегося.

Ранее в ИД «Аргументы и факты» сообщили о пропаже Сергея Грачева. Корреспондент исчез во время командировки в Нижний Новгород на фестиваль российского кино «Горький fest».

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Новгороде был убит журналист ГТРК «Нижний Новгород» Денис Суворов. Он умер от удара камнем по голове.