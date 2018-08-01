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В Кирове заработала система «112»

12:50, 01.08.2018
В Кирове заработала система «112»
Фото: pixabay.com

В Кирове введен в эксплуатацию центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Средства были выделены в рамках федеральной целевой программы.

Отныне вызовы экстренных оперативных служб будут осуществляться по единому номеру 112. Ранее был начат прием звонков через ПАО «Ростелеком», с 31 июля к системе присоединены номера мобильных телефонов «МТС». В августе в нее войдут сотовые операторы «Мегафон», «Билайн», «Теле-2», добавили в пресс-службе правительства Кировской области.

Напомним, в России номер мобильного телефона могут приравнять к паспорту. Такой законопроект был рассмотрен рабочей группой по регулированию цифровой экономики при правительстве РФ.

Общество Кировская область
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