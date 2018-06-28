Новости технологий

14:50 МСК
Новости раздела
Технологии

В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

09:29, 28.06.2018
В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту
Фото: pixabay.com

В России номер мобильного телефона могут приравнять к паспорту. Такой законопроект был рассмотрен рабочей группой по регулированию цифровой экономики при правительстве РФ.

Документ предусматривает девять будущих идентификаторов, среди которых — электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.

Как сообщают «Ведомости», положение об использовании телефона в рабочей группе одобрили, однако сомнения вызвала сфера применения этого идентификатора. В будущем ее могут ограничить.

В «Мегафоне» и МТС предложение об идентификации личности с помощью номера мобильного телефона поддержали. В «Вымпелкоме» считают, что законопроект нуждается в поправках.

Ранее стало известно, что Банк России намерен обязать банки спрашивать у клиентов согласие на перевод им денег по номеру мобильного телефона.

ТехнологииIT
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем