В России предложили приравнять номер мобильного телефона к паспорту

В России номер мобильного телефона могут приравнять к паспорту. Такой законопроект был рассмотрен рабочей группой по регулированию цифровой экономики при правительстве РФ.

Документ предусматривает девять будущих идентификаторов, среди которых — электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, а также номер мобильного телефона.

Как сообщают «Ведомости», положение об использовании телефона в рабочей группе одобрили, однако сомнения вызвала сфера применения этого идентификатора. В будущем ее могут ограничить.



В «Мегафоне» и МТС предложение об идентификации личности с помощью номера мобильного телефона поддержали. В «Вымпелкоме» считают, что законопроект нуждается в поправках.



Ранее стало известно, что Банк России намерен обязать банки спрашивать у клиентов согласие на перевод им денег по номеру мобильного телефона.