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Бречалов уточнил порядок увольнения спикера Госсовета Удмуртии в конституции республики

10:52, 01.08.2018
Бречалов уточнил порядок увольнения спикера Госсовета Удмуртии в конституции республики
Фото: google.ru/maps / скриншот

Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил закон о внесении поправок в конституцию республики. Среди изменений можно отметить прописанный порядок досрочной отставки спикера Госсовета УР.

Все изменения коснулись республиканского парламента. В новой редакции изложены статьи 40 и 41.

«Полномочия Председателя Государственного Совета Удмуртской Республики могут быть прекращены досрочно Государственным Советом Удмуртской Республики в случаях и порядке, предусмотренных законом Удмуртской Республики и принимаемым в соответствии с ним Регламентом Государственного Совета Удмуртской Республики», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правительства УР.

Ранее вопрос об отставке спикера парламента региона был прописан менее подробно.

ОбществоВласть Удмуртия
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