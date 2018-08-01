В Казани насмерть сбили 63-летнего велосипедиста

Смертельное столкновение произошло в Казани на улице Бестужева. Как рассказали сегодня «Реальному времени» в УГИБДД Татарстана, 31 июля в 8.50 водитель грузовика «ЗИЛ» совершил наезд на велосипедиста 1955 года рождения.

От смертельных травм пожилой мужчина скончался уже в больнице.

По предварительным данным госавтонспекторов, причиной ДТП стало нарушение правил 31-летним водителем ЗИЛа — он не уступил дорогу двухколесному транспорту.

Ранее сообщалось, что на дорогах России может появиться новый знак — «Велосипедная зона».