В Казани насмерть сбили 63-летнего велосипедиста
Смертельное столкновение произошло в Казани на улице Бестужева. Как рассказали сегодня «Реальному времени» в УГИБДД Татарстана, 31 июля в 8.50 водитель грузовика «ЗИЛ» совершил наезд на велосипедиста 1955 года рождения.
От смертельных травм пожилой мужчина скончался уже в больнице.
По предварительным данным госавтонспекторов, причиной ДТП стало нарушение правил 31-летним водителем ЗИЛа — он не уступил дорогу двухколесному транспорту.
Ранее сообщалось, что на дорогах России может появиться новый знак — «Велосипедная зона».Происшествия Татарстан
комментарии
Да, формально велосипедисты полноправные участники дорожного движения.
Но когда видишь, как по городской улице или загородной дороге едут велосипедисты, а мимо них на расстоянии 20 сантиметров проносятся автомобили и самосвалы со скоростью 60-90 км в час, становится страшно за глупых велосипедистов и возникает нехорошее чувство против "сторонников велосипедизации" Казани, которым они поверили.
Надо делать отдельные велосипедные дорожки или вовсе запретить машинам и пешеходам движение по центру и окраинам Казани.
Пусть Казань будет "велосипедной столицей" Земного Шара...