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Происшествия

В Казани насмерть сбили 63-летнего велосипедиста

09:33, 01.08.2018 1

Смертельное столкновение произошло в Казани на улице Бестужева. Как рассказали сегодня «Реальному времени» в УГИБДД Татарстана, 31 июля в 8.50 водитель грузовика «ЗИЛ» совершил наезд на велосипедиста 1955 года рождения.

От смертельных травм пожилой мужчина скончался уже в больнице.

По предварительным данным госавтонспекторов, причиной ДТП стало нарушение правил 31-летним водителем ЗИЛа — он не уступил дорогу двухколесному транспорту.

Ранее сообщалось, что на дорогах России может появиться новый знак — «Велосипедная зона».

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:56
    Ещё одна бессмысленная смерть на совести "инициаторов" "велосипедных дорожек" по улицам мегаполиса с интенсивным автомобильным движениям.

    Да, формально велосипедисты полноправные участники дорожного движения.
    Но когда видишь, как по городской улице или загородной дороге едут велосипедисты, а мимо них на расстоянии 20 сантиметров проносятся автомобили и самосвалы со скоростью 60-90 км в час, становится страшно за глупых велосипедистов и возникает нехорошее чувство против "сторонников велосипедизации" Казани, которым они поверили.

    Надо делать отдельные велосипедные дорожки или вовсе запретить машинам и пешеходам движение по центру и окраинам Казани.

    Пусть Казань будет "велосипедной столицей" Земного Шара...

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