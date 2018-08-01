Правительство не одобрило перенос единого дня голосования — СМИ

Кабмин РФ не поддержал законопроект о переносе единого дня голосования с сентября на октябрь.

Как передают «Известия» со ссылкой на отзыв правительства, там посчитали, что к законопроекту не приложена «необходимая аргументация, подкрепленная статистическими и иными сравнительными данными относительно наличия негативных аспектов проведения единого дня голосования именно во второе воскресенье сентября».

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили перенести Единый день голосования на октябрь. Документ в конце мая был внесен в Госдуму. По мнению авторов, во время предвыборной кампании в августе многие будут на дачах или в отпусках, а перенос на сентябрь может повысить ее эффективность.

