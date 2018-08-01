В Египте ликвидировали пять членов «Братьев-мусульман»

Египетские силовики ликвидировали пять членов группировки запрещенной в России террористической организации «Хасм», которая считается боевым крылом террористической организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России и Египте).



Боевиков ликвидировали к северу от Каира в ходе перестрелки, передает «РИА Новости» со ссылкой на МВД Египта. Выйти на след террористов удалось, когда управление по нацбезопасности МВД Египта получило информацию о готовящихся терактах «с целью расшатать стабильность в стране».

Отмечается, что указания о проведении террористических актов членам группировки поступили из-за рубежа.

Ранее Уголовный суд Каира приговорил к смерти 75 членов «Братьев-мусульман».