Новости происшествий

04:03 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Египте ликвидировали пять членов «Братьев-мусульман»

03:02, 01.08.2018

Египетские силовики ликвидировали пять членов группировки запрещенной в России террористической организации «Хасм», которая считается боевым крылом террористической организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России и Египте).

Боевиков ликвидировали к северу от Каира в ходе перестрелки, передает «РИА Новости» со ссылкой на МВД Египта. Выйти на след террористов удалось, когда управление по нацбезопасности МВД Египта получило информацию о готовящихся терактах «с целью расшатать стабильность в стране».

Отмечается, что указания о проведении террористических актов членам группировки поступили из-за рубежа.

Ранее Уголовный суд Каира приговорил к смерти 75 членов «Братьев-мусульман».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты