В Египте приговорили к смерти 75 членов «Братьев-мусульман»

Уголовный суд Каира передаст досье 75 подсудимых по делу о разгоне демонстрации в каирском районе Рабиа аль-Адавия в 2013 году верховному муфтию Египта для утверждения смертного приговора.



Процедура передачи досье носит технический характер и означает, что суд считает вину подсудимых доказанной и приговорит их к смертной казни, сообщает «Коммерсант».

По делу проходят несколько лидеров запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане». Их считают виновными в беспорядках и провокациях в ходе протестов 2013 года, когда при разгоне бессрочной акции в Каире погибли десятки человек.

Отмечается, что почти все руководство «Братьев-мусульман» находится за решеткой.